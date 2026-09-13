Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HC Erlangen 26/27 69,90 € Rhein-Neckar Löwen 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HC Erlangen II vs. Rhein-Neckar Löwen II HC Erlangen Männer II 17.10.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HC Erlangen II vs. Rhein-Neckar Löwen II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IIRhein-Neckar Löwen Männer IIHC Erlangen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.