Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HC Erlangen 26/27 69,90 € TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HC Erlangen II vs. TSB Schwäbisch Gmünd HC Erlangen Männer II 25.04.27, 13:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HC Erlangen II vs. TSB Schwäbisch Gmünd. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IITSB Schwäbisch Gmünd MännerHC Erlangen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.