Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HC Erlangen 26/27 69,90 € TSV Neuhausen/Filder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HC Erlangen II vs. TSV Neuhausen/Filder 1898 HC Erlangen Männer II 13.12.26, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HC Erlangen II vs. TSV Neuhausen/Filder 1898. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IITSV Neuhausen/Filder 1898 MännerHC Erlangen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.