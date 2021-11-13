3. Liga: Staffel A - HG Hamburg Barmbek vs. Stralsunder HV

Video-Livestream der Partie HG Hamburg Barmbek gegen Stralsunder HV in der Staffel A der 3. Handball-Liga am 13.11.2021. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-a @deutscherhandballbund @3-handball-liga @hg-hamburg-barmbek @stralsunder-hv