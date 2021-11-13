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3. Liga: Staffel A - HG Hamburg Barmbek vs. Stralsunder HV

HG Hamburg-Barmbek Männer
HG Hamburg-Barmbek Männer

Video-Livestream der Partie HG Hamburg Barmbek gegen Stralsunder HV in der Staffel A der 3. Handball-Liga am 13.11.2021. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball       #liga3       #dhb       #staffel-a       @deutscherhandballbund       @3-handball-liga    @hg-hamburg-barmbek &nbsp; @stralsunder-hv &nbsp;

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HG Hamburg-Barmbek Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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