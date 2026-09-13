Premium-Livestream Pay per View 5,90 € EHV Aue 26/27 69,90 € HG Hamburg Barmbek 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter EHV Aue vs. HG Hamburg-Barmbek EHV Aue Männer 27.09.26, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels EHV Aue vs. HG Hamburg-Barmbek. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerEHV Aue MännerHG Hamburg-Barmbek MännerEHV Aue Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.