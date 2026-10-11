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Spieltag 5

HL Buchholz 08-Rosengarten vs. TSV Bayer 04 Leverkusen

HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen
HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HL Buchholz 08-Rosengarten vs. TSV Bayer 04 Leverkusen. @2-handball-bundesliga-frauen

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HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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