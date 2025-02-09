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HL Buchholz 08-Rosengarten vs. BSV Sachsen Zwickau

HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen
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UPCOMING Ab 5,90 €

Video-Livestream der Partie zwischen der HL Buchholz 08-Rosengarten und dem BSV Sachsen Zwickau am 21.08.2026 um 20:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen.

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HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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