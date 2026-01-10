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HLZ Friesenheim/Hochdorf II vs. HSG Krefeld Niederrhein

HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II
HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II

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Video-Livestream der Partie HLZ Friesenheim/Hochdorf II vs. HSG Krefeld Niederrhein der 3. Liga Handball Männer am 06.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

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HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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