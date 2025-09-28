JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs Frisch Auf Göppingen

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Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
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JBLH wA Meisterrunde B: HSG Bensheim/Auerbach vs. Borussia 09 Dortmund
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
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JBLH wA Meisterrunde B: HSG Bensheim/Auerbach vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
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JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Bensheim/Auerbach vs. Handewitter SV
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JBLH wA Halbfinale: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen & HSG Bensheim/Auerbach vs. Buxtehuder SV
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JBLH wA: Spiel um Platz 3 HSG Bensheim Auerbach - HSG Stuttgart Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·