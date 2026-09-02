weibliche C-Jugend Regionalliga, HSG Blomberg-Lippe vs. TV Verl
1. Heimspiel unserer weiblichen C-Jugend
Datum: 20.09.2026
Anwurf: 12:00 Uhr
Ort: SynFlex Arena an der Ulmenallee, 32825 Blomberg
1. Heimspiel unserer weiblichen C-Jugend
Datum: 20.09.2026
Anwurf: 12:00 Uhr
Ort: SynFlex Arena an der Ulmenallee, 32825 Blomberg
Handball
Regionalliga, Westfalen - wJ C, HSG Blomberg-Lippe vs. TV Emsdetten 1898
HSG Blomberg-Lippe U19w·
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Regionalliga, Westfalen - wJ C, HSG Blomberg-Lippe vs. BV Borussia 09 Dortmund
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Westfalen - wJ C, Regionalliga, HSG Blomberg-Lippe vs. DHG Ammeloe/Ellewick
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