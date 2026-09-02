Regionalliga WEIBLICH - HVW weibliche C-Jugend Regionalliga

1. Heimspiel unserer weiblichen C-Jugend

Datum: 20.09.2026

Anwurf: 12:00 Uhr

Ort: SynFlex Arena an der Ulmenallee, 32825 Blomberg Handball frauen

HSG Blomberg-Lippe U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.