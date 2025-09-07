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HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim

HSG Varel Männer
HSG Varel Männer

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Video-Livestream der Partie HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-west

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HSG Varel Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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