Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/27 59,90 € HC Eintracht Hildesheim 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim HSG Varel Männer 05.09.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerHC Eintracht Hildesheim MännerHSG Varel Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.