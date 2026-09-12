Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TV Bittenfeld 1898 26/27 69,90 € HSG Konstanz 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HSG Konstanz vs. TV Bittenfeld 1898 II HSG Konstanz Männer 23.01.27, 18:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HSG Konstanz vs. TV Bittenfeld 1898 II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Konstanz MännerTV Bittenfeld 1898 Männer IIHSG Konstanz Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.