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Saisoneröffnung 2026/2027 – Familien - Handballtag in Gorndorf!

HSV Bad Blankenburg
HSV Bad Blankenburg

UPCOMING

Der Handball startet in die neue Saison – und ihr seid live dabei!
Am Samstag, 22. August 2026, feiern der HSV Bad Blankenburg, die Saalefüchse und die HSG Saalfeld/Könitz gemeinsam die Saisoneröffnung 2026/2027 in der Dreifelderhalle Gorndorf.

Von 8 bis 20 Uhr gibt’s Handball nonstop:
Ab 9:00 Uhr eröffnet die F‑Jugend mit einem spannenden Turnier, gefolgt vom D‑Jugend‑Turnier ab 10:15 Uhr.
Danach folgen Freundschaftsspiele der weiblichen C‑Jugend (HSG Saalfeld/Könitz vs. TuS Leipzig‑Mockau), der Frauen (HSG Saalfeld/Könitz vs. HSG Weidhausen‑Ebersdorf) und der Männer (HSG Saalfeld/Könitz vs. HSG Weidhausen‑Ebersdorf).
Das große Highlight des Tages: das Topspiel HSV Bad Blankenburg vs. HSG Werratal!

🎉 Eintritt frei – Emotionen garantiert!
Alle Spiele werden kostenlos im Livestream auf #sporteuropetv übertragen.
Erlebt den ganzen Handballtag live, mitreißend und hautnah – direkt aus Gorndorf!

Handballfrauensporteuropetv
HSV Bad Blankenburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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2d 12:45:23
22. August um 07:00