Der Handball startet in die neue Saison – und ihr seid live dabei!

Am Samstag, 22. August 2026, feiern der HSV Bad Blankenburg, die Saalefüchse und die HSG Saalfeld/Könitz gemeinsam die Saisoneröffnung 2026/2027 in der Dreifelderhalle Gorndorf.



Von 8 bis 20 Uhr gibt’s Handball nonstop:

Ab 9:00 Uhr eröffnet die F‑Jugend mit einem spannenden Turnier, gefolgt vom D‑Jugend‑Turnier ab 10:15 Uhr.

Danach folgen Freundschaftsspiele der weiblichen C‑Jugend (HSG Saalfeld/Könitz vs. TuS Leipzig‑Mockau), der Frauen (HSG Saalfeld/Könitz vs. HSG Weidhausen‑Ebersdorf) und der Männer (HSG Saalfeld/Könitz vs. HSG Weidhausen‑Ebersdorf).

Das große Highlight des Tages: das Topspiel HSV Bad Blankenburg vs. HSG Werratal!



🎉 Eintritt frei – Emotionen garantiert!

Alle Spiele werden kostenlos im Livestream auf #sporteuropetv übertragen.

Erlebt den ganzen Handballtag live, mitreißend und hautnah – direkt aus Gorndorf!