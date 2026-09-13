Premium-Video Pay per View 5,90 € EHV Aue 26/27 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HV Grün-Weiß Werder vs. EHV Aue HV Grün-Weiß Werder Männer Heute, 17:15 Uhr Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HV Grün-Weiß Werder Männer vs. EHV Aue Männer. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHV Grün-Weiß Werder MännerEHV Aue MännerHV Grün-Weiß Werder Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.