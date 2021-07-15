Premium-Video Pay per View 5,90 € Bergische Panther 26/27 69,90 € HV Vallendar 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HV Vallendar vs. Bergische Panther HV Vallendar Männer Heute, 15:45 Uhr Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HV Vallendar Männer vs. Bergische Panther Männer. @3-handball-ligaHandball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar MännerBergische Panther MännerHV Vallendar Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.