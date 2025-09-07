Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HV Vallendar 26/27 59,90 € TSV Bayer Dormagen 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II HV Vallendar Männer 05.09.26, 15:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westHandball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar MännerTSV Bayer Dormagen Männer IIHV Vallendar Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.