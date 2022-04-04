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  4. 2. HBL: Blaue Karte und spektakuläre hinterrücks Tore - Die Highlights des 29. Spieltags

2. HBL: Blaue Karte und spektakuläre hinterrücks Tore - Die Highlights des 29. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

04.04.22, 13:12 Uhr

Die Highlights der Video-Livestreams des 29. Spieltags der 2. HBL. #2hbl     #handball    @2-hbl @sportdeutschlandtv@asv-hamm-westfalen@tus-ferndorf@vfl-eintracht-hagen@hc-empor-rostock@tsv-bayer-dormagen@vfl-luebeck-schwartau@tv-grosswallstadt@dessau-rosslauer-hv-06@hsg-nordhorn-lingen@eh-elbflorenz-2006@tusem-essen@vfl-gummersbach

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