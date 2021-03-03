2. HBL: No-Look-Kreisanspiel! Scheithauer passt perfekt auf Seidler

03.03.21, 15:15 Uhr
Video-Highlight des Spiels Dessau-Rosslauer HV gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 20. Spieltag am 02.03.2021.
05.06.23, 15:17 Uhr
02.10.20, 21:10 Uhr
02.10.20, 21:03 Uhr
06.12.18, 09:39 Uhr
10.08.21, 14:46 Uhr
21.10.20, 19:09 Uhr
22.10.20, 10:23 Uhr
04.11.18, 19:33 Uhr
16.09.18, 22:12 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr