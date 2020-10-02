2. HBL: Sehenswert! Dormagens Grbavac mit schönem Schlagwurf

02.10.20, 21:03 Uhr
Video-Livestream des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen Dessau-Rosslauer HV 06 in der 2. Handball-Bundesliga vom 1. Spieltag am 02.10.2020. Die Wiesel aus Dormagen empfangen den Aufsteiger aus der 3. Liga zum ersten Spieltag.
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