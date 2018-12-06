2. Liga: Teddy Bear Toss - In Dormagen regnet es Kuscheltiere für guten Zweck

06.12.18, 09:39 Uhr
Vor der Partie der 2. Handball Bundesliga zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem Dessau-Roßlauer HV veranstalteten die Gastgeber einen “Teddy Bear Toss”. Bei der Aktion konnten 700 Kuscheltiere gesammelt und anschließend gespendet werden.
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