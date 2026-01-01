AVVISO SUI COOKIE

Cookie essenziali

Alcuni cookie sono necessari per garantire la fornitura sicura del nostro servizio online. Qui trovate informazioni sui cookie essenziali:

Cookie di sessione Dati raccolti: Identificatore del dispositivo, ID di sessione, ID account, nome, e-mail, paese, titolo, genere, indirizzo

Finalità del trattamento: Funzione di accesso

Durata di conservazione del cookie: I dati vengono cancellati non appena la sessione viene terminata tramite il pulsante di logout

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No Usercentrics Dati raccolti: Dati di opt-in e opt-out, URL di provenienza, user agent, impostazioni utente, ID di consenso, momento del consenso, tipo di consenso, versione del template, lingua del banner, indirizzo IP, posizione geografica

Finalità del trattamento: Gestione della Consent Management Platform

Durata di conservazione del cookie: I dati di consenso (consenso prestato e revoca del consenso) vengono conservati per tre anni. Un'esportazione dei dati avviene al termine del contratto.

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No Bugsnag Dati raccolti: Indirizzo IP, informazioni sul browser, indirizzo MAC, ID cookie della piattaforma, posizione geografica, lingua del browser, sistema operativo del dispositivo, identificatore del dispositivo, provider di servizi Internet, ID pubblicitari mobili, ID univoco

Finalità del trattamento: Analisi dei metadati e dei log nel videoplayer

Durata di conservazione del cookie:

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No MuxData Dati raccolti:

Finalità del trattamento: Analisi dei metadati e dei log nel videoplayer

Durata di conservazione del cookie: 0

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No

Non è possibile opporsi all’uso dei cookie essenziali.

Cookie di analisi e statistica

Alcuni cookie sono necessari per analizzare l’utilizzo del nostro servizio online e per finalità statistiche. Qui trovate informazioni sui cookie di analisi e statistica, nonché la possibilità di opposizione (opt-out):

Firebase Crashlytics Dati raccolti: Dati di errore, ID univoco, dati di crash, indirizzo IP

Finalità del trattamento: Analisi dei crash per lo sviluppo e il miglioramento del prodotto

Durata di conservazione del cookie: 90 giorni

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: Sì Firebase Dati raccolti: Configurazione delle impostazioni dell’app, user agent, comportamento dell’utente, indirizzo IP, crash dell’app

Finalità del trattamento: Sviluppo del prodotto

Durata di conservazione del cookie:

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: Sì Google Analytics Dati raccolti: Indirizzo IP anonimizzato, informazioni sul browser, informazioni sul dispositivo, posizione geografica, data e ora, file cliccati o scaricati, link cliccati verso domini esterni, numero di visite, titolo della pagina, URL di provenienza, risoluzione dello schermo, fuso orario, dati di utilizzo, user agent, ID utente, URL della pagina, momento della prima e della precedente visita

Finalità del trattamento: Analisi dell’utilizzo per lo sviluppo e il miglioramento del prodotto

Durata di conservazione del cookie: I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità del trattamento.

Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: Sì

Cookie pubblicitari e altri cookie

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie anche per finalità pubblicitarie, a condizione che abbiate fornito il vostro consenso tramite la nostra Consent Management Platform (CMP). Informazioni dettagliate sui cookie utilizzati, in particolare sulle loro finalità e sui nostri partner (i cosiddetti vendor), sono disponibili nella nostra CMP. È inoltre possibile revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro tramite la CMP. I cookie possono essere utilizzati per creare i cosiddetti profili di utilizzo. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra CMP.