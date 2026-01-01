AVVISO SUI COOKIE
INDICE DEI CONTENUTI
- Cosa sono i cookie?
- Quali dati vengono archiviati nei cookie?
- Quali tipi di cookie utilizziamo?
- Come puoi personalizzare le impostazioni dei cookie o eliminarli?
- Contatto
I seguenti avvisi sui cookie si applicano all'offerta online disponibile su sporteurope.tv („offerta online“). Questa offerta online utilizza cookie e tecnologie simili (di seguito indicate complessivamente come „cookie“).
Partecipiamo al „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ e ci atteniamo alle sue specifiche e linee guida. Utilizziamo, in relazione ai nostri processi basati sui cookie, la piattaforma di gestione del consenso (CMP) con il numero di identificazione 5.
1. COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati durante la visita a un sito web e archiviati nel browser del dispositivo dell'utente. Quando il sito web viene visitato nuovamente, il browser invia il contenuto dei cookie e consente così il riconoscimento del dispositivo dell'utente. Alcuni cookie vengono eliminati automaticamente al termine della sessione del browser (cosiddetti cookie di sessione), altri vengono archiviati nel browser del dispositivo dell'utente per un periodo di tempo prestabilito o in modo permanente e si eliminano automaticamente dopo (cosiddetti cookie temporanei o permanenti).
2. QUALI DATI VENGONO ARCHIVIATI NEI COOKIE?
I cookie in genere non memorizzano dati che possano identificarla come persona (ad esempio nomi, indirizzi e-mail o indirizzi IP). I cookie contengono di solito un codice (cosìdetto identificatore) nonché informazioni sulla durata di conservazione e, se del caso, anche determinate caratteristiche tecniche (ad esempio funzioni di sicurezza).
3. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
Cookie essenziali
Alcuni cookie sono necessari per garantire la fornitura sicura del nostro servizio online. Qui trovate informazioni sui cookie essenziali:
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Cookie di sessione
- Dati raccolti: Identificatore del dispositivo, ID di sessione, ID account, nome, e-mail, paese, titolo, genere, indirizzo
- Finalità del trattamento: Funzione di accesso
- Durata di conservazione del cookie: I dati vengono cancellati non appena la sessione viene terminata tramite il pulsante di logout
- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No
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Usercentrics
- Dati raccolti: Dati di opt-in e opt-out, URL di provenienza, user agent, impostazioni utente, ID di consenso, momento del consenso, tipo di consenso, versione del template, lingua del banner, indirizzo IP, posizione geografica
- Finalità del trattamento: Gestione della Consent Management Platform
- Durata di conservazione del cookie: I dati di consenso (consenso prestato e revoca del consenso) vengono conservati per tre anni. Un'esportazione dei dati avviene al termine del contratto.
- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No
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Bugsnag
- Dati raccolti: Indirizzo IP, informazioni sul browser, indirizzo MAC, ID cookie della piattaforma, posizione geografica, lingua del browser, sistema operativo del dispositivo, identificatore del dispositivo, provider di servizi Internet, ID pubblicitari mobili, ID univoco
- Finalità del trattamento: Analisi dei metadati e dei log nel videoplayer
- Durata di conservazione del cookie:
- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No
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MuxData
- Dati raccolti:
- Finalità del trattamento: Analisi dei metadati e dei log nel videoplayer
- Durata di conservazione del cookie: 0
- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: No
Non è possibile opporsi all’uso dei cookie essenziali.
Cookie di analisi e statistica
Alcuni cookie sono necessari per analizzare l’utilizzo del nostro servizio online e per finalità statistiche. Qui trovate informazioni sui cookie di analisi e statistica, nonché la possibilità di opposizione (opt-out):
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Firebase Crashlytics
- Dati raccolti: Dati di errore, ID univoco, dati di crash, indirizzo IP
- Finalità del trattamento: Analisi dei crash per lo sviluppo e il miglioramento del prodotto
- Durata di conservazione del cookie: 90 giorni
- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: Sì
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Firebase
- Dati raccolti: Configurazione delle impostazioni dell’app, user agent, comportamento dell’utente, indirizzo IP, crash dell’app
- Finalità del trattamento: Sviluppo del prodotto
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- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: Sì
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Google Analytics
- Dati raccolti: Indirizzo IP anonimizzato, informazioni sul browser, informazioni sul dispositivo, posizione geografica, data e ora, file cliccati o scaricati, link cliccati verso domini esterni, numero di visite, titolo della pagina, URL di provenienza, risoluzione dello schermo, fuso orario, dati di utilizzo, user agent, ID utente, URL della pagina, momento della prima e della precedente visita
- Finalità del trattamento: Analisi dell’utilizzo per lo sviluppo e il miglioramento del prodotto
- Durata di conservazione del cookie: I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità del trattamento.
- Accesso ai cookie da parte di altri destinatari: Sì
Cookie pubblicitari e altri cookie
Noi e i nostri partner utilizziamo cookie anche per finalità pubblicitarie, a condizione che abbiate fornito il vostro consenso tramite la nostra Consent Management Platform (CMP). Informazioni dettagliate sui cookie utilizzati, in particolare sulle loro finalità e sui nostri partner (i cosiddetti vendor), sono disponibili nella nostra CMP. È inoltre possibile revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro tramite la CMP. I cookie possono essere utilizzati per creare i cosiddetti profili di utilizzo. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra CMP.
4. COME POSSO REGOLARE LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE O ELIMINARE I COOKIE?
Ad eccezione dei cookie essenziali, utilizziamo i cookie solo con il tuo consenso. Puoi concederlo attraverso la nostra piattaforma di gestione del consenso (CMP) e revocarlo in qualsiasi momento con effetto per il futuro, modificando le impostazioni salvate. I cookie già salvati puoi eliminarli in qualsiasi momento nel tuo browser. Si prega di notare che questo servizio online potrebbe non funzionare o funzionare solo in modo limitato senza l'uso dei cookie.
5. CONTATTO
Per informazioni e suggerimenti sull'argomento dei cookie, noi o il nostro responsabile della protezione dei dati siamo a vostra disposizione all'indirizzo e-mail [email protected]. Se desiderate contattarci, potete raggiungerci nel modo seguente:
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