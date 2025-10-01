Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 3,50 € Pay per View 3,50 € Weiter JBLH mA 1. Liga Süd: JANO Filder vs. JSG Balingen-Weilstetten JANO Filder U19m 01.10.25, 17:39 Uhr Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Spiels JANO Filder vs. JSG Balingen-Weilstetten in der 1. Liga JBLH Süd am 01.10.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1S üd @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @jano-filder-u19m @jsg-balingen-weilstetten-u19mHandballJBLH männlichJANO Filder U19mJSG Balingen-Weilstetten U19mJANO Filder U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.