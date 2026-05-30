@jcleipzig
Judo
1. Judo Bundesliga JC Leipzig vs TSV Abensberg
Judoclub Leipzig e.V.· Heute, 11:55 Uhr
1. Judobundesliga Männer & Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 30.05.26, 12:49 Uhr
1. Judobundesliga Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 12.04.26, 11:53 Uhr
1. Judobundesliga Männer
Judoclub Leipzig e.V.· 12.04.26, 09:25 Uhr
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 3
Judoclub Leipzig e.V.· 28.09.25, 06:25 Uhr
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 2
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 1
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 4
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 4
Judoclub Leipzig e.V.· 27.09.25, 06:25 Uhr
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 3
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 2
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 1
Judoclub Leipzig e.V.· 28.06.25, 15:55 Uhr
Judoclub Leipzig e.V.· 28.06.25, 13:55 Uhr
Judoclub Leipzig e.V.· 10.05.25, 15:55 Uhr
Judoclub Leipzig e.V.· 10.05.25, 13:55 Uhr
Bundesligakampftag Männer
Judoclub Leipzig e.V.· 12.04.25, 15:51 Uhr
Bundesligakampftag Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 12.04.25, 13:55 Uhr