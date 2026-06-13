@jsv-speyer
11:50
Judo · JSV Speyer
Judo
Judo-Bundesliga Doppekampftag
JSV Speyer· 13.06.26, 14:50 Uhr
Judo-Bundesliga: Doppelkampftag JSV Speyer
JSV Speyer· 14.03.26, 14:55 Uhr
Judo-Bundesliga Frauen: JSV Speyer : Hertha Walheim
JSV Speyer· 28.06.25, 14:55 Uhr
Judo-Bundesliga: JSV Speyer : TSG Backnang
JSV Speyer· 31.05.25, 14:55 Uhr
Judo Bundesliga: Doppelkampftag in Speyer
JSV Speyer· 10.05.25, 14:55 Uhr
Judo Bundesliga: JSV Speyer : TSV Abensberg
JSV Speyer· 15.03.25, 15:55 Uhr
Highlights JSV Speyer : TSG Backnang
JSV Speyer· 04.10.22, 13:56 Uhr
Highlights JSV Speyer : JC Leipzig
JSV Speyer· 03.10.22, 11:43 Uhr
Highlights JC Rüsselsheim : JSV Speyer
JSV Speyer· 12.05.22, 07:23 Uhr