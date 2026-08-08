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GFL2: Krefeld Ravens vs. Langenfeld Longhorns

Krefeld Ravens ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Krefeld Ravens
Krefeld Ravens

Heute, 12:53 Uhr

Video-Livestream des Spiels Krefeld Ravens vs. Langenfeld Longhorns in der German Football League 2 am 08.08.2026. @krefeld-ravens @langenfeld-longhorns @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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