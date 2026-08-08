GFL2: Krefeld Ravens vs. Langenfeld Longhorns

Heute, 12:53 Uhr
Video-Livestream des Spiels Krefeld Ravens vs. Langenfeld Longhorns in der German Football League 2 am 08.08.2026. @krefeld-ravens @langenfeld-longhorns @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
Heute, 13:42 Uhr
Heute, 13:39 Uhr
Heute, 16:45 Uhr
Morgen, 12:45 Uhr
Heute, 12:45 Uhr
15.08.26, 13:45 Uhr
15.08.26, 13:00 Uhr
01.08.26, 13:45 Uhr
02.08.26, 12:42 Uhr
30.08.25, 12:50 Uhr
09.08.25, 12:55 Uhr
10.05.25, 12:52 Uhr
25.07.26, 12:54 Uhr
19.07.25, 12:57 Uhr
28.06.25, 13:00 Uhr
20.06.26, 12:57 Uhr
23.05.26, 12:54 Uhr