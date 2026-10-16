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Sportkegeln Classic

DM Breitensport Einzel & Paare Freitag 16. Oktober Bahn 1 - 6

KSV Freiburg
KSV Freiburg

Wir präsentieren die Deutschen Meisterschaften im Breitensport in den Disziplinen Einzel und Paare vom 16. - 18. Oktober 2026.

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KSV Freiburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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