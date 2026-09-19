Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach Kurpfalz Bären Frauen 30.01.27, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 3,90 € Folgen 3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenKurpfalz Bären FrauenSG Kappelwindeck/Steinbach FrauenKurpfalz Bären Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.