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Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach

Kurpfalz Bären Frauen
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3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach. @3-handball-liga-frauen

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Kurpfalz Bären Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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