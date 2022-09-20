Sportkegeln
Bayernpokal Finale des VBFK - Saison 2026 in München Bahn3-6
Der VBFK veranstaltet das Finale des diesjährigen Bayernpokals beim Münchner Kegler Verein auf der Anlage in der Säbener Straße 49.
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DM Breitensport Teams & Tandem - Sonntag - Männer/Frauen Bahn 7-10
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VBFK - Bayerische Meisterschaft 2025 Teams/Paare Männer/Jgd Samstag - Bahn15-18
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