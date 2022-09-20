Bayernpokal Finale des VBFK - Saison 2026 in München Bahn3-6

Bayernpokal Finale des VBFK

Der VBFK veranstaltet das Finale des diesjährigen Bayernpokals beim Münchner Kegler Verein auf der Anlage in der Säbener Straße 49. Sportkegeln

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