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Sportkegeln

DM Breitensport Teams & Tandem - Samstag - Männer/Frauen Bahn 7-10

Meisterschaften in München
Meisterschaften in München

Deutsche Meisterschaften im Breitensport 2026 Teams & Tandem. VBFK und EBFU veranstalten die DM Breitensport beim Münchner Kegler Verein auf der Anlage in der Säbener Straße 49. Samstag starten die Mannschaften, Sonntag starten die Tandems.

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