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Longericher SC Köln vs. HSG Krefeld Niederrhein

Longericher SC Köln Männer
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3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels Longericher SC Köln vs. HSG Krefeld Niederrhein. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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Longericher SC Köln Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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