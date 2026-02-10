Premium-Livestream Pay per View 5,99 € Teampass 26/27 Heidelberg 109,99 € Teampass 26/27 Bochum 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 159,99 € Weiter MLP Academics Heidelberg vs. VfL SparkassenStars Bochum MLP Academics Heidelberg 12.12.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,99 € Folgen BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels MLP Academics Heidelberg vs. VfL SparkassenStars Bochum. @2bblBasketballMLP Academics HeidelbergVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball BundesligaMLP Academics Heidelberg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.