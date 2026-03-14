mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19m
@mt-talents-u19m
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Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September
Ab 3,90 €
Sonntag, 27. SeptemberSo 27. September
Sonntag, 4. OktoberSo 4. Oktober
Sonntag, 11. OktoberSo 11. Oktober
Sonntag, 25. OktoberSo 25. Oktober
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. SG BBM Bietigheim
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. SG Pforzheim-Eutingen
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JBLH mB Pokalrunde: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. MTV Lübeck
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JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
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JBLH mA 2. Liga Süd: DJK SF Budenheim vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HSG Hanau
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. TV Bittenfeld
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HT München
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JBLH mA 2. Liga Süd: SG Pforzheim-Eutingen vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
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JBLH mB: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HSC 2000 Coburg
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JBLH mB: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. Handball Lemgo
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
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JBLH mB: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. TV Bissendorf-Holte
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. DJK SF Budenheim
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B-Jugend DHB Pokal Final 4. Halbfinale 2: MT Talents vs. SG Pforzheim-Eutingen
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B-Jugend DHB Pokal Final4 Halbfinale 1: LHC Cottbus vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
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3. Liga: Staffel Nord-West - MT Melsungen II vs. SGSH Dragons
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JBLH mA 1. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. Rhein-Neckar Löwen
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3. Liga: Staffel Nord-West - Wilhelmshavener HV vs. MT Melsungen II
Wilhelmshavener HV Männer·
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3. Liga: Staffel Nord-West - MT Melsungen II vs. HC Eintracht Hildesheim
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