Premium-Livestream Pay per View 5,90 € MTV Großenheidorn 26/27 59,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter MTV Großenheidorn vs. ESG Gensungen/Felsberg MTV Großenheidorn Männer 29.08.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie MTV Großenheidorn vs. ESG Gensungen/Felsberg der 3. Liga Handball Männer am 29.08.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn MännerESG Gensungen/Felsberg MännerMTV Großenheidorn Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.