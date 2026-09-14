Premium-Livestream Pay per View 5,90 € OHV Aurich 26/27 69,90 € MTV Großenheidorn 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter OHV Aurich vs. MTV Großenheidorn OHV Aurich Männer 02.05.27, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels OHV Aurich vs. MTV Großenheidorn. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerOHV Aurich MännerMTV Großenheidorn MännerOHV Aurich Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.