Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Wilhelmshavener HV 26/27 69,90 € OHV Aurich 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter OHV Aurich vs. Wilhelmshavener HV OHV Aurich Männer 28.11.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels OHV Aurich vs. Wilhelmshavener HV. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerOHV Aurich MännerWilhelmshavener HV MännerOHV Aurich Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.