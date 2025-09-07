Premium-Livestream Pay per View 5,90 € OHV Aurich 26/27 59,90 € VfL Fredenbeck 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter OHV Aurich vs. VfL Fredenbeck OHV Aurich Männer 30.08.26, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie OHV Aurich vs. VfL Fredenbeck der 3. Liga Handball Männer am 30.08.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerOHV Aurich MännerVfL Fredenbeck MännerOHV Aurich Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.