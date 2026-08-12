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6 PONY League World Series - Championship-Spiel

PONY League World Series ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
PONY League World Series
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Morgen, 23:00 Uhr UPCOMING : Live in 1d • 1h • 43m • 48s

Championship Game - 2026 PRINTSCAPE PONY LEAGUE WORLD SERIES presented by Dick’s Sporting Goods

Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien 
und 243 andere Länder Schweiz, Frankreich, Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Antarktis (Sonderstatus durch Antarktisvertrag), Argentinien, Amerikanisch-Samoa, Australien, Aruba, Åland, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bolivien, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Bouvetinsel, Botswana, Weißrussland, Belize, Kanada, Kokosinseln, Kongo, Demokratische Republik, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Republik, Elfenbeinküste, Cookinseln, Chile, Kamerun, Volksrepublik China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Kap Verde, Curaçao, Weihnachtsinsel, Zypern, Tschechien, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falklandinseln, Mikronesien, Färöer, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Guernsey (Kanalinsel), Ghana, Gibraltar, Grönland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorialguinea, Griechenland, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Hongkong, Heard und McDonaldinseln, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Insel Man, Indien, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Irak, Iran, Island, Jersey (Kanalinsel), Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kirgisistan, Kambodscha, Kiribati, Komoren, St. Kitts und Nevis, Korea, Nord, Korea, Süd, Kuwait, Kaimaninseln, Kasachstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Monaco, Moldau, Montenegro, Saint-Martin (französischer Teil), Madagaskar, Marshallinseln, Nordmazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Macau, Nördliche Marianen, Martinique, Mauretanien, Montserrat, Malta, Mauritius, Malediven, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Neukaledonien, Niger, Norfolkinsel, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Nauru, Niue, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Französisch-Polynesien, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Saint-Pierre und Miquelon, Pitcairninseln, Palästina, Portugal, Palau, Paraguay, Katar, Réunion, Rumänien, Serbien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Salomonen, Seychellen, Sudan, Schweden, Singapur, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Slowenien, Spitzbergen und Jan Mayen, Slowakei, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, Suriname, Südsudan, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syrien, Eswatini, Turks- und Caicosinseln, Tschad, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Togo, Thailand, Tadschikistan, Tokelau, Osttimor, Turkmenistan, Tunesien, Tonga, Türkei, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Republik China, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vatikanstadt, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Britische Jungferninseln, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Vanuatu, Wallis und Futuna, Samoa, countries.XK, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Game 11 – Guaynabo, Puerto Rico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
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Game 12 – Taichung City, Chinese Taipei vs. Hagerstown, Maryland, USA
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Game 5 - Hidalgo, Texas, USA vs. Washington Country, PA, USA
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Game 6 – Chinese Taipei vs. Navojoa, Mexico
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09.08.26, 15:56 Uhr

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Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA
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09.08.26, 18:30 Uhr

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Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA
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08.08.26, 00:00 Uhr

Baseball
Game 10 – West Covina, California, USA vs. Hidalgo, Texas, USA
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Game 9 – Praderhorn, Germany vs. Navojoa, Mexico
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Gestern, 14:00 Uhr

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Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA
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09.08.26, 21:57 Uhr

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Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA
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Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA
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09.08.26, 18:30 Uhr

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Game 6 – Chinese Taipei vs. Navojoa, Mexico
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09.08.26, 15:56 Uhr

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Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA
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Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
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08.08.26, 18:47 Uhr

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End of Game 2 + Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA
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End of Game 2 + Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA

08.08.26, 15:00 Uhr

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Game 1 – Paderborn, Germany vs. Hidalgo, Texas, USA

07.08.26, 20:16 Uhr

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