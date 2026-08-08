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Game 5 - Winner Game 1 vs. Washington Country, PA, USA

PONY League World Series ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
PONY League World Series
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Gestern, 22:04 Uhr

Game 5 - 2026 PRINTSCAPE PONY LEAGUE WORLD SERIES presented by Dick’s Sporting Goods

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Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
PONY League World Series
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA

Gestern, 18:47 Uhr

Baseball
Game 1 – Paderborn, Germany vs. Hidalgo, Texas, USA
PONY League World Series
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07.08.26, 20:16 Uhr

Baseball
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA
PONY League World Series
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA

Gestern, 00:00 Uhr

Baseball
End of Game 2 + Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA
PONY League World Series
End of Game 2 + Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA

Gestern, 15:00 Uhr

Baseball
UPCOMING
Game 6 – Chinese Taipei vs. Game 4 Winner
PONY League World Series
Game 6 – Chinese Taipei vs. Game 4 Winner

Heute, 16:00 Uhr

Baseball
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Game 7 – Loser Game 1 v Loser Game 2
PONY League World Series
Game 7 – Loser Game 1 v Loser Game 2

Heute, 18:30 Uhr

Baseball
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Game 8 – Loser Game 3 v Loser Game 4
PONY League World Series
Game 8 – Loser Game 3 v Loser Game 4

Heute, 22:00 Uhr

Baseball
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Game 9 – Loser Game 6 v Winner Game 7
PONY League World Series
Game 9 – Loser Game 6 v Winner Game 7

Morgen, 14:00 Uhr

Baseball
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Game 10 – Loser Game 5 v Winner Game 8
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Game 10 – Loser Game 5 v Winner Game 8

Morgen, 16:30 Uhr

Baseball
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Game 11 – Winner Game 5 vs. Winner Game 2
PONY League World Series
Game 11 – Winner Game 5 vs. Winner Game 2

Morgen, 20:30 Uhr

Baseball

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