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3. SPIELTAG: SC PREUSSEN MÜNSTER VS. YB Balkan Pfarrkirchen - FUTSAL BUNDESLIGA

SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal

UPCOMING

Der 3. Spieltag der Futsal Bundesliga 2026/2027!

@preussenmuensterfutsal @ybbalkan

FutsalYoung Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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