3. SPIELTAG: SC PREUSSEN MÜNSTER VS. YB Balkan Pfarrkirchen - FUTSAL BUNDESLIGA
@preussenmuensterfutsal @ybbalkan
@preussenmuensterfutsal @ybbalkan
Futsal
Highlights: 2. Spieltag MCH Bielefeld vs SC Preussen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 1. Spieltag SC Preußen Münster vs TSV Weilimdorf
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
1. SPIELTAG: SC PREUSSEN MÜNSTER VS. TSV WEILIMDORF - FUTSAL BUNDESLIGA
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
6. Spieltag: SC Preußen Münster vs. Jahn Regensburg - Futsal Bundesliga
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 15. Spieltag Futsal Jahn Regensburg vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 16. Spieltag SC Preußen Münster vs Futsal Panthers Köln
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 17. Spieltag SC Preußen Münster vs TSV Weilimdorf
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 10. Spieltag SC Preußen Münster vs MCH Sennestadt
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 8. Spieltag TSV Weilimdorf vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·