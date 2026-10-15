Frühlings-Dult Planegg – DJK Würmtal begeistert mit Badminton & Street Racket

BBV, Bezirk Oberbayern, Sonstiges, Sportentwicklung

Am Sonntag, den 19. April 2026, fand in Planegg die traditionelle Frühlings-Dult statt – begleitet von strahlendem Sonnenschein, vielen Besucherinnen und Besuchern und einem sportlich aktiven Beitrag der DJK Würmtal gemeinsam mit dem BBV Bezirk Oberbayern.

Mit BadmintonBasics, AirBadminton sowie der vielseitigen und niedrigschwelligen Sportart Street Racket gab es viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, Neues kennenzulernen und direkt ins Spiel einzusteigen. Besonders der einfache Zugang ohne große Voraussetzungen kam bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut an. Bewegung, Spaß und gemeinsames Erleben standen dabei klar im Mittelpunkt.

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