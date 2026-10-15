Street Racket Kickoff-Event beim TuS Geretsried

Am 8. März 2025 fand das mit Spannung erwartete BBV-Kickoff-Event für Street Racket beim TuS Geretsried statt. Das Event, das erstmals in Bayern veranstaltet wurde, bot den Teilnehmern die Möglichkeit, die dynamische und inklusive Sportart kennenzulernen. Street Racket kombiniert die Elemente klassischer Rückschlagsportarten wie Tennis und Badminton und vermittelt auch die Grundlagen dieser Sportarten, neben der Freude am Spiel insgesamt. Das Besondere an Street Racket ist, dass es keine spezielle Ausrüstung benötigt und auf jeder flachen Oberfläche gespielt werden kann – ideal für spontan organisierte Events.

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