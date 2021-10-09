3. Liga: Staffel F - Rhein-Neckar Löwen II vs. TSG Haßloch

Video-Livestream der Partie Rhein-Neckar Löwen II gegen TSG Haßloch in der Staffel F der 3. Handball-Liga am 09.10.2021. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-f @deutscherhandballbund @3-handball-liga @rhein-neckar-loewen @tsg-hassloch