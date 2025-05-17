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JBLH mB Halbfinale: Rhein-Neckar Löwen vs. TSV Burgdorf

Rhein-Neckar Löwen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Rhein-Neckar Löwen Männer II
Rhein-Neckar Löwen Männer II

17.05.25, 16:33 Uhr

Livestream des U17-Halbfinalhinspiels um die Deutsche B-Jugendmeisterschaft: Die Rhein-Neckar Löwen empfangen am 17.05.2025 in der Trainingshalle Kronau die TSV Hannover-Burgdorf. #handball    #jblh#dhb @deutscherhandballbund@rhein-neckar-loewen @tsv-burgdorf-2-maenner

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