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SC Reckenfeld 1 vs. CfK GW 65 Rösrath 1 - 2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere)

SC Reckenfeld 1928 e.V.
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Die Saison 2026/27 startet gegen die Gäste aus Rösrath
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