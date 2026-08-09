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Ländervergleich 2026 WKV-KVN (Sportkegeln Schere)

SC Reckenfeld 1928 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SC Reckenfeld 1928 e.V.
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Heute, 08:55 Uhr

Der Ländervergleich zwischen NRW (WKV) und Niedersachsen (KVN) ist in diesem Jahr in Reckenfeld zu Gast. Die besten Spielerinnen und Spieler beider Bundesländer treten gegeneinander an.
#sportkegeln #sportkegeln-schere

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SC Reckenfeld 2 vs. SpG Herne 1 - WKV-Pokal Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.
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01.03.25, 08:50 Uhr

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Kegeln (Schere) - Regionsmeisterschaften Westfalen Nord - Wettkampftag 4
SC Reckenfeld 1928 e.V.
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29.03.25, 08:50 Uhr

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Kegeln (Schere) - Regionsmeisterschaften Westfalen Nord - Wettkampftag 6
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06.04.25, 07:50 Uhr

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SC Reckenfeld 1 vs. TG Herford 1 - WKV-Pokal Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.
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22.10.25, 16:55 Uhr

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SC Reckenfeld 1 vs. KV Gelsenkirchen 1 - 2. Bundesliga Kegeln (Schere)
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10.01.26, 12:55 Uhr

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SC Reckenfeld 1 vs. SG Düsseldorfer Kegler - Halbfinale WKV-Pokal
SC Reckenfeld 1928 e.V.
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14.05.25, 16:00 Uhr

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Kegeln (Schere) - Regionsmeisterschaften Westfalen Nord - Wettkampftag 2
SC Reckenfeld 1928 e.V.
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16.03.25, 10:40 Uhr

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2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere) - 4. Spieltag Meisterrunde
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2. Bundesliga Kegeln (Schere) - Meisterrunde 2024/25 - 1. Spieltag
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08.02.25, 10:45 Uhr

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WKV-Pokal: SCR 2 - SK Heiligenhaus 1
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2. Bundesliga Kegeln (Schere) - Meisterrunde 2024/25 - 1. Spieltag
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