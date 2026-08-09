Ländervergleich 2026 WKV-KVN (Sportkegeln Schere)

Heute, 08:55 Uhr
Der Ländervergleich zwischen NRW (WKV) und Niedersachsen (KVN) ist in diesem Jahr in Reckenfeld zu Gast. Die besten Spielerinnen und Spieler beider Bundesländer treten gegeneinander an. #sportkegeln #sportkegeln-schere
01.03.25, 08:50 Uhr
29.03.25, 08:50 Uhr
06.04.25, 07:50 Uhr
22.10.25, 16:55 Uhr
10.01.26, 12:55 Uhr
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