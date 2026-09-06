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SG BBM Bietigheim vs. HLZ Friesenheim-Hochdor

SG BBM Bietigheim-U19m
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JBLH männlich: Video-Livestream des Spiels SG BBM Bietigheim vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf. @jblhmaennlich @handball-net #handballnet

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SG BBM Bietigheim-U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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