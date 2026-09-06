Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter SG Flensburg-Handewitt vs. Handball Club Hamburg SG Flensburg-Handewitt-U19M 18.10.26, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 3,90 € Folgen JBLH männlich: Video-Livestream des Spiels SG Flensburg-Handewitt vs. Handball Club Hamburg. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichSG Flensburg-Handewitt-U19MHandball Club Hamburg U19MSG Flensburg-Handewitt-U19M ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.