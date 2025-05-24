HSC Landwehrhagen gegen SG NARVA BERLIN 10:50 Uhr Spiel 1

HSV Magdeburg - SG NARVA BERLIN 11:45 Uhr Spiel 2

SV Wartburgstadt Eisenach - SG NARVA BERLIN 13:05 Uhr Spiel 3

SG NARVA BERLIN - HSG Rhumetal 16:15 Uhr Spiel 4



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