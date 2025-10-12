Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TV Bittenfeld 1898 26/27 59,90 € SG Regensburg 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II SG Regensburg Männer 07.11.26, 18:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II der 3. Liga Handball Männer am 07.11.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg MännerTV Bittenfeld 1898 Männer IISG Regensburg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.