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SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II

SG Regensburg Männer
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UPCOMING Ab 5,90 €

Video-Livestream der Partie SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II der 3. Liga Handball Männer am 07.11.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

Handball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg MännerTV Bittenfeld 1898 Männer II
SG Regensburg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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