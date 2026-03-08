Badminton
2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. BSV Eggenstein-Leop. - Court 2
SG Schorndorf·
@sgschorndorf
Nach dem Rückzug aus der der höchsten deutschen Spielklasse in der letzten Saison will das Team verstärkt auf junge Nachwuchsspieler und "Local Heros" setzen und strebt eine vordere Platzierung in der 2. Bundesliga Süd an.
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2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. TSV Neuhausen-Nymphenburg - Court 2
SG Schorndorf·
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2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. TSV Neuhausen-Nymphenburg - Court 1
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2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. SV Fun Ball Dortelweil 2 - Court 2
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2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. SV Fun Ball Dortelweil 2 - Court 1
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2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. 1. BC Sbr. Bischmisheim 2 - Court 2
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2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. 1. BC Sbr. Bischmisheim 2 - Court 1
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1. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. SC Union 08 Lüdinghausen - Court 2
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1. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. SC Union 08 Lüdinghausen - Court 1
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