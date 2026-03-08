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Nach dem Rückzug aus der der höchsten deutschen Spielklasse in der letzten Saison will das Team verstärkt auf junge Nachwuchsspieler und "Local Heros" setzen und strebt eine vordere Platzierung in der 2. Bundesliga Süd an.

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